Militärgericht Ofer (AFP) Wegen eines im Internet dokumentierten Angriffs auf israelische Soldaten müssen sich zwei weitere Palästinenserinnen vor einem israelischen Militärgericht verantworten. Nariman Tamimi und Nur Nadschi Tamimi sind in dem in sozialen Netzwerken kursierenden Video zu sehen, das zeigt, wie sie in der vergangenen Woche zwei schwer bewaffnete israelische Soldaten schubsen, treten und schlagen. Das Militärgericht wollte noch am Donnerstag entscheiden, ob sie in Gewahrsam bleiben.

