Genf (AFP) Die Schweiz hat in der syrischen Hauptstadt Damaskus ein humanitäres Büro eröffnet. Berns Delegierter für humanitäre Hilfe, Manuel Bessler, sagte am Donnerstag im schweizerischen Radio SRF: "Jetzt haben wir endlich Augen und Ohren in Damaskus." Bei dem seit einigen Wochen bestehenden Büro handle es sich allerdings nicht um eine politische oder diplomatische Vertretung der Schweiz.

