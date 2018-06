Seoul (AFP) Bei dem Brand in einem Gebäude der südkoreanischen Stadt Jecheon sind nach jüngsten Angaben mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Opfer seien in einer öffentlichen Sauna in dem Gebäude, das auch ein Fitnessstudio beherbergt, gefunden worden, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Zur Ursache des Feuers war zunächst nichts bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.