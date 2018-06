Addis Abeba (AFP) In dem seit Jahren andauernden Konflikt im Südsudan haben sich die Regierung und die wichtigsten Rebellengruppen auf eine Waffenruhe geeinigt. Das teilte der Kommissionspräsident der Afrikanischen Union (AU), Moussa Faki Mahamat, am Donnerstag in Addis Abeba mit. Er nannte die Vereinbarung einen "ersten ermutigenden Schritt", der ein "Hoffnungsschimmer" für die Menschen im Südsudan sei.

