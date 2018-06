Frankfurt/Main (AFP) Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die Piloten des Billigfliegers Ryanair zum ersten Streik in der Geschichte des irischen Unternehmens aufgerufen. Der Ausstand betreffe alle Ryanair-Flüge am Freitagmorgen zwischen 05.00 Uhr und 09.00 Uhr, die an deutschen Flughäfen geplant seien, erklärte die Pilotengewerkschaft am Donnerstag. Demnach waren zuvor erste Verhandlungen zwischen der VC und Ryanair für die Piloten "ergebnislos beendet" worden.

