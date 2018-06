Offenbach (dpa) - Mild statt frostig: Mit weißer Weihnacht wird es wohl in weiten Teilen Deutschlands nichts. An Heiligabend überwiegen starke Wolken und gelegentlich regnet es, sagt der Deutsche Wetterdienst voraus. Im Norden wird zeitweise auch kräftiger Regen erwartet. Nur südlich der Donau und im südlichen Baden-Württemberg heitert es der Prognose zufolge auf. Die Temperaturen steigen auf acht bis zwölf Grad. Im Norden sind stürmische Böen zu erwarten, an der See und im Bergland teilweise Sturmböen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.