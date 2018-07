New York (dpa) - Vor Weihnachten ist die Luft an den US-Aktienmärkten erst einmal raus. Der Dow Jones Industrial beendete den Tag mit minus 0,11 Prozent auf 24 754 Punkte. Der Euro wurde zur Schlussglocke an der Wall Street mit 1,1858 US-Dollar gehandelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.