Bonn (AFP) Die Deutsche Telekom wächst in Österreich: Über ihre Tochter T-Mobile Austria kauft sie für 1,9 Milliarden Euro den führenden Kabelanbieter des Landes, UPC Austria, wie der Bonner Konzern am Freitag mitteilte. Damit komme sie ein wichtiges Stück voran in ihrer Strategie, in ihren europäischen Beteiligungsgesellschaften "konvergente Produktbündel" anbieten zu können: Die Kunden sollten "wo immer sie auch sind, die bestmögliche nahtlose Breitbandanbindung über LTE, Kabel und Glasfaser" haben.

