Istanbul (AFP) Die türkische Justiz prüft Hinweise eines Oppositionsabgeordneten zu angeblichen Plänen zur Ermordung von Oppositionellen in Deutschland und anderen europäischen Staaten. Die Staatsanwaltschaft in Ankara habe am Freitag Ermittlungen zu den Hinweisen des HDP-Abgeordneten Garo Paylan eingeleitet, meldete die Nachrichtenagentur Dogan. Demnach lud sie Paylan ein, seine Informationen mit ihr zu teilen.

