München (SID) - Football zum Fest: Auch an Heiligabend zeigt ProSieben MAXX zwei Livespiele aus der US-Profiliga NFL live. Ab 19.00 Uhr strahlt der TV-Sender das Duell zwischen den New Orleans Saints und den Atlanta Falcons aus. Danach (22.00 Uhr) können sich die deutschen Football-Fans am Sonntag das Spiel Dallas Cowboys - Seattle Seahawks ansehen.

Silvester zeigt ProSieben MAXX zwei Begegnungen vom letzten Hauptrundenspieltag der NFL. Noch ist offen, welche Spiele es sein werden.