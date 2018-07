Huddersfield (SID) - Beim englischen Fußball-Erstligisten Huddersfield Town bringt der Weihnachtsmann in diesem Jahr flüssige Geschenke. Der dänische Verteidiger Mathias Jörgensen verspricht jedem Huddersfield-Fan, der am Samstag mit zum Ligaspiel beim FC Southampton (16.00 Uhr) reist, einen Biergutschein für das folgende Heimspiel gegen Stoke City am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Jörgensen (27), genannt Zanka, lässt sich das Präsent für 2596 Fans umgerechnet etwa 9000 Euro kosten - ein Bier im John Smith's Stadium kostet etwa 3,60 Euro. Seinen neuen Spitznamen hat Jörgensen in der englischen Presse auch schon weg: "Zanka Claus" is coming to town.