London (AFP) Der britische Glücksspielkonzern GVC mit Online-Seiten wie Foxy Bingo oder Sportingbet will für bis zu vier Milliarden Pfund (4,5 Milliarden Euro) die Wettbüro-Kette Ladbrokes kaufen. GVC wolle eine Mehrheit von 53,5 Prozent an Ladbrokes erwerben, teilten beide Unternehmen am Freitag mit. Die Übernahme würde einen Riesenkonzern im Bereich der Online-Wetten schaffen.

