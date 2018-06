Erlangen (SID) - Handball-Bundesligist HC Erlangen und Kreisläufer Uros Bundalo (28) haben sich einvernehmlich auf eine Auflösung des ursprünglich bis Saisonende laufenden Vertrages verständigt. Dies teilte der Tabellen-14. am Freitag mit. Bundalo bestritt aufgrund von Verletzungen in eineinhalb Jahren lediglich neun Spiele für den HC, derzeit laboriert der Slowene an einer schweren Handgelenkverletzung.