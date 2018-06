Wien (AFP) Beim Zusammenstoß zweier Regionalzüge in Österreich sind acht Menschen verletzt worden. Vier von ihnen erlitten mittelschwere, die vier anderen leichte Verletzungen, wie Verkehrsminister Norbert Hofer am Freitag sagte. Zu dem Unfall kam es am frühen Abend nahe des Bahnhofs von Kritzendorf in Niederösterreich, rund 20 Kilometer nordwestlich von Wien. Zwei Waggons stürzten bei dem Unglück um. Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an.

