Paris (dpa) - Zum weihnachtlichen Truppenbesuch in Westafrika nimmt Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron seinen Chefkoch aus dem Élyséepalast mit. Guillaume Gomez werde am Freitagabend für etwa 700 Gäste auf dem Truppenstützpunkt in Niamey kochen, berichteten Élysée-Kreise. Gomez bestätigte per Twitter seinen Aufenthalt in der Hauptstadt des Landes. Niger ist laut einem UN-Index das zweitärmste Land der Welt. Das Menü wurde vorher nicht bekanntgegeben.

