Leipzig (AFP) Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig sind zwölf Bewohner und ein Feuerwehrmann verletzt worden. Ursache für das Feuer war vermutlich, dass ein unbekannter Täter in der Nacht auf Samstag einen unter einer Holztreppe im Erdgeschoss stehenden Kinderwagen in Brand setzte, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude ist infolge des Brands derzeit unbewohnbar, die Betroffenen wurden in Sozialwohnungen und Pensionen untergebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.