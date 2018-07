Font-Romeu (SID) - Ski-Freestylerin Kea Kühnel hat beim Slopestyle-Weltcup im französischen Font Romeu den fünften Platz belegt. Die Bremerhavenerin kam im dritten Weltcup-Rennen der Saison auf 72,60 Punkte. Bereits am Freitag hatte sich die 26-Jährige in der Qualifikation die Olympia-Norm gesichert. Den Sieg holte sich Tess Ledeux (93,60) aus Frankreich, Silber ging an die Schwedin Jennie-Lee Burmansson (84,20).

In den beiden vorherigen Weltcup-Rennen im neuseeländischen Cardrona und im österreichischen Stubai war die einzige deutsche Teilnehmerin nicht über die Ränge 17 und 23 hinausgekommen. Eine Enttäuschung erlebten dagegen die Herren. Von drei Startern kam Vincent Veile (Ulm) als bester Deutscher auf Platz 30.