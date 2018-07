Essen (dpa) - Jens Spahn, CDU-Politiker mit steiler Karriere und konservativen Ansichten, hat seinen Lebenspartner, den Journalisten Daniel Funke, geheiratet. Wenige Tage vor Weihnachten fand die Hochzeit am Freitag im Familienkreis im Standesamt auf Schloss Borbeck in Essen statt. Die Trauung habe Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen vorgenommen, der mit Spahn und Funke persönlich bekannt sei, sagte eine Sprecherin der Stadt auf dpa-Anfrage. Sie bestätigte damit einen Bericht der "Bild am Sonntag". Spahn selbst wollte sich zunächst nicht äußern.

