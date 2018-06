Darmstadt (dpa) - Für das "Unwort des Jahres" sind unter anderem die Begriffe "Fake News" und "atmender Deckel" im Rennen. Das teilte eine Sprecherin der sprachkritischen Jury in Darmstadt mit. Der Begriff "Fake News" bezieht sich auf vorgetäuschte oder falsche Nachrichten und wurde unter anderem von US-Präsident Donald Trump häufiger verwendet. "Atmender Deckel" stammt aus der Diskussion über die Begrenzung der Flüchtlingszahlen. Das "Unwort des Jahres" soll am 16. Januar 2018 in Darmstadt bekanntgegeben werden.

