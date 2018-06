Berlin (AFP) Queen Elizabeth II. hat in ihrer Weihnachtsansprache die Stärke der Menschen in London und Manchester gelobt, wo in diesem Jahr dutzende Menschen bei Anschlägen getötet worden waren. Beide Städte hätten die "entsetzlichen" Anschläge mit ihren "starken Identitäten" überstanden, heißt es in der Weihnachtsansprache der Königin, aus der der Buckingham-Palast am Montag vorab Auszüge veröffentlichte. Insgesamt 35 Menschen starben 2017 bei Anschlägen in Großbritannien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.