Wien (AFP) Nach einem gewaltigen Felssturz in Österreich sind rund 130 Bewohner eines Tals in Tirol von den Außenwelt abgeschnitten. In der Gemeinde Vals südlich von Innsbruck waren am Heiligabend große Mengen Felsen und Erdreich auf eine Straße gestürzt, wie die Nachrichtenagentur APA am Montag unter Berufung auf die Polizei berichtete. 40 Menschen aus neun Häusern mussten evakuiert werden, verletzt wurde niemand.

