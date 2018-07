München (AFP) Ein 24-jähriger Mann ist in München von zwei S-Bahnen überrollt und schwerst verletzt worden. Dem Mann wurden bei dem Unfall am frühen Samstagmorgen mehrere Gliedmaßen abgetrennt - er war aber ansprechbar und wurde in stabilem Zustand in eine Klinik transportiert, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.