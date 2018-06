Dallas (SID) - Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber haben die Dallas Mavericks zu einem überraschenden Erfolg in der Basketball-Profiliga NBA geführt. Das Team des deutschen Duos setzte sich am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 98:93 gegen die bislang so starken Toronto Raptors durch, für Dallas war es erst der dritte Erfolg in den vergangenen elf Spielen. Die Texaner bleiben mit 10:25 Siegen das Schlusslicht der Western Conference.

Gegen den Zweiten der Eastern Conference kam Nowitzki als Center auf 18 Punkte und sieben Rebounds, der 39-Jährige war damit hinter J.J. Barea (20 Punkte) bester Werfer seines Teams. Rookie Kleber stand ebenfalls in der Startformation der Mavericks und steuerte 15 Punkte, acht Rebounds und fünf Blocks zum Erfolg bei. Erst dreimal hatte Kleber in dieser Saison erfolgreicher gepunktet.

Laut Dallas-Coach Rick Carlisle ist Klebers Leistung umso höher zu bewerten, da dieser mittlerweile auch in der Spielvorbereitung der Gegner eine größere Rolle spiele. "Er ist nicht mehr einer von denen, die den Gegner überraschen", sagte Carlisle: "Wenn die anderen Teams sich auf dich einstellen, dann wird die Herausforderung größer. Je besser du spielst, desto schwieriger wird es."

Auch die Chicago Bulls um Nationalspieler Paul Zipser verbesserten ihre Bilanz in der Eastern Conference geringfügig. Die Bulls setzten sich bei den Milwaukee Bucks 115:106 durch, Zipser kam auf fünf Punkte (ein Rebound). Chicago ist mit elf Siegen und 22 Niederlagen 13. im Osten.