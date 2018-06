Duisburg (AFP) Auf dem Rhein in Duisburg ist am Dienstagabend ein Hotelschiff gegen einen Pfeiler der Autobahnbrücke der A42 geprallt. Dabei wurden nach Angaben der Polizei 20 Menschen verletzt. Die 103 Passagiere und 26 Besatzungsmitglieder wurden von einem anderen Passagierschiff aufgenommen und an Land gebracht, von wo aus sie mit Bussen weitertransportiert werden sollten. Das havarierte Schiff wurde freigeschleppt.

