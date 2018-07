Wien (AFP) Nach dem gewaltigen Felssturz in dem österreichischen Bergdorf Vals können die 150 eingeschlossenen Bewohner wieder in die Außenwelt gelangen. Wie die Nachrichtenagentur APA am Mittwoch meldete, wurde ein Notweg freigegeben, über den die Bewohner ins Tal gelangen können. Zuvor hatten Arbeiter den Weg so weit befestigt, dass auch Pkw darauf fahren können. Die provisorische Fahrbahn war nur für Anrainer freigegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.