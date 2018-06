Köln (SID) - Bei der Darts-Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace kämpft Kevin Münch aus Bochum gegen den Spanier Antonio Alcinas ab 15.30 Uhr um den Einzug ins Achtelfinale. Bislang hat noch kein Deutscher den Sprung in die Runde der besten 16 geschafft. Münch hatte zum Auftakt sensationell Ex-Weltmeister Adrian Lewis bezwungen.

Im Viertelfinale der Coppa Italia kommt es ab 20.45 Uhr zum Derby der Mailänder Fußball-Großklubs. Für den kriselnden AC Milan ist es kurz vor dem Jahreswechsel die Chance zum Neuanfang. In der Serie A läuft die teuer zusammengekaufte Mannschaft den Ansprüchen hinterher. Als Elfter hat Milan bereits 16 Punkte Rückstand auf den Lokalrivalen Inter Mailand, der sich als Dritter noch Hoffnungen auf die Meisterschaft macht.

Rekordmeister THW Kiel will seine Aufholjagd in der Handball-Bundesliga gegen Kellerkind TuS N-Lübbecke fortsetzen. Die Zebras haben trotz einer teilweise katastrophalen Hinserie nur fünf Minuspunkte mehr auf dem Konto als Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen. Die Partie in Kiel beginnt um 19.00 Uhr.