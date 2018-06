Offenbach (dpa) - Das Jahr 2017 verabschiedet sich mit ungemütlichem Wetter. Für die letzten Tage des Jahres jedenfalls kündigte der Deutsche Wetterdienst kältere Temperaturen und stürmische Böen an. Bei Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad sowie Dauerfrost in Höhenlagen werden morgen vor allem im Süden und in der Mitte Deutschlands Schneeregen und Schneeschauer erwartet. Im östlichen Alpenraum, Erzgebirge und Bayerischen Wald sind dabei in Staulagen auch bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich.

