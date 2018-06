Berlin (AFP) Das Deutsche Kinderhilfswerk hat die zum Jahreswechsel anstehende Erhöhung des Kindergeldes und des Regelsatzes für Kinder in Hartz-IV-Familien als völlig unzureichend kritisiert. "Zwei Euro mehr Kindergeld und drei bis fünf Euro Regelsatzerhöhung für Kinder im Hartz-IV-Bezug sind ein schlechter Witz", erklärte Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes, am Donnerstag. "Mit diesen kümmerlichen Beträgen kann die Kinderarmutsquote in Deutschland nicht gesenkt werden."

