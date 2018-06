Berlin (AFP) Die meisten Deutschen wollen trotz aller technischen Möglichkeiten Familie und Freunden am Telefon alles Gute für das neue Jahr wünschen. Dies kündigen mehr als drei Viertel (78 Prozent) der Bundesbürger in einer am Donnerstag vom Digitalverband Bitkom veröffentlichten Umfrage an. Jeweils knapp ein Drittel wollen demnach Neujahrsgrüße per E-Mail (32 Prozent) oder über Messenger-Dienste (31 Prozent) verschicken.

