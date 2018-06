Köln (SID) - Fußball-Nationalspieler Jonas Hector steht vor seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining beim Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln. FC-Trainer Stefan Ruthenbeck erklärte am Donnerstag in der Kölnischen Rundschau, er "gehe davon aus", dass Hector (27) nach seinem Syndesmoseriss aus dem September beim Trainingsauftakt der Geißböcke am 2. Januar mitwirken kann.

Weiter rechnet Ruthenbeck damit, neben Sturm-Neuzugang Simon Terodde (vom VfB Stuttgart) auf die von Verletzungen genesenen Simon Zoller, Claudio Pizarro, Sehrou Guirassy und Nikolas Nartey zurückgreifen zu können.

Der FC belegt nach der Hinrunde mit sechs Punkten abgeschlagen den 18. Tabellenplatz.