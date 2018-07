Köln (SID) - Der neue Sportchef Armin Veh vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat seine harsche Kritik an Ex-Coach Peter Stöger relativiert. "Ich habe in 27 Jahren als Trainer auch Phasen gehabt, in denen ich eine schlechte Trainingssteuerung hatte. Das passiert eben mal. Das kann jedem passieren", sagte Veh dem kicker: "Und es nicht unnormal, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, wie wir stehen und wie es passiert ist. Da kann ich ein Lied von singen."

Veh hatte den inzwischen bei Borussia Dortmund unter Vertrag stehenden Stöger kurz nach seinem Dienstantritt beim Schlusslicht heftig kritisiert. Das Team sei "mental und vor allem körperlich schwer angeschlagen", hatte der 56-Jährige gesagt - und Stöger dafür die Schuld gegeben. Für dieses Aussagen musste Veh seinerseits harte Kritik einstecken.