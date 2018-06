Washington (AFP) In Syrien und im Irak sind seit August 2014 mindestens 817 Zivilisten durch Luftangriffe der US-geführten Koalition getötet worden. Gegenüber früheren Angaben könne der Tod von 16 weiteren Zivilisten bestätigt werden, teilte das Bündnis am Donnerstag mit. Damit seien seit dem Beginn des Kampfes gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) unbeabsichtigt 817 Zivilisten durch Angriffe der Koalition gestorben.

