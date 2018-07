Teheran (AFP) Bei Protesten in der iranischen Großstadt Maschhad hat es nach Angaben der Justiz 52 Festnahmen gegeben. Der Vorsitzende des Revolutionsgerichts von Maschhad, Hossein Heidari, sagte am Freitag der Nachrichtenagentur Fars, die Festgenommenen hätten bei den Protesten am Donnerstag "radikale Parolen" gerufen. Die Bürger hätten ein "Recht auf Protest", doch es werde nicht akzeptiert, dass die Sicherheit gefährdet werde.

