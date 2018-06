London (AFP) Angesichts des bevorstehenden EU-Austritts von Großbritannien hat die Republik Irland dieses Jahr eine Rekordzahl an neuen Pässen ausgestellt. 2017 seien insgesamt 779.184 irische Pässe ausgestellt worden, teilte das Außenministerium des EU-Landes am Freitag mit. Dies sei ein Anstieg um mehr als sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr und um 15 Prozent im Laufe der vergangenen zwei Jahre. Fast ein Fünftel der Anträge sei in Großbritannien gestellt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.