Moskau (AFP) Ein bekannter russischer Umweltaktivist ist nach Angaben eines Kollegen von maskierten Angreifern zusammengeschlagen und mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Andrej Rudomacha, Chef der Umweltgruppe Environmental Watch on North Caucasus, sei in der südrussischen Stadt Krasnodar von drei Männern attackiert worden, sagte der Umweltaktivist Alexander Saweljew am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

