Berlin (AFP) Ein halbes Jahr vor der Fußball-WM in Russland hält die ehemalige Grünen-Abgeordnete Marieluise Beck eine Debatte über einen Boykott für "viel zu spät". Über die "massiven Menschenrechtsverletzungen" in Russland hätte vor der Vergabe gesprochen werden müssen, sagte die Mitgründerin des Politikinstituts Zentrum Liberale Moderne der Nachrichtenagentur AFP. Sie erwarte, dass Fußballfunktionäre politisch denken. So hätten auch DFB-Verantwortliche das Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über politische Gefangene suchen müssen.

