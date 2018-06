Edmonton (SID) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL den nächsten Rückschlag erlitten. Der Ex-Meister verlor nach Verlängerung 3:4 gegen die Chicago Blackhawks. 55 Sekunden vor der Schlusssirene schoss Draisaitl (22) aus kurzer Distanz den Ausgleich zum 3:3 und brachte sein Team damit in die Verlängerung. In der Overtime dauerte es allerdings nur 50 Sekunden, ehe Patrick Kane den Siegtreffer für Chicago erzielte.

Damit liegt Edmonton mit 37 Punkten auf dem vorletzten Platz der Western Conference und hat noch einen weiten Weg bis in die Play-offs vor sich. Draisaitl hat bisher zehn Tore und 22 Assists auf seinem Konto.

Auch Tom Kühnhackl ist mit Meister Pittsburgh Penguins weiter nicht auf Play-off-Kurs. Bei den Carolina Hurricanes unterlag das Team um den kanadischen Superstar Sidney Crosby nach Führung mit 1:2. Die Penguins kommen auf 41 Punkte und liegen damit drei Zähler hinter den Wildcard-Plätzen.

Bei bei der 2:4-Niederlage seiner New York Islanders bei den Winnipeg Jets kam Dennis Seidenberg zu seinem 15. Einsatz in der Saison, Nationaltorhüter Thomas Greiss stand erneut nicht auf dem Eis. Auch Korbinian Holzer bekam beim 2:1 seiner Anaheim Ducks gegen die Calgary Flames keine Einsatzzeit.