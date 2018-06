San José (AFP) Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Costa Rica sind alle zwölf Insassen ums Leben gekommen. Zehn von ihnen seien ausländische Touristen gewesen, erklärte ein Sprecher des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am Sonntag. Die einmotorige Passagiermaschine vom Typ Cessna 208 Caravan stürzte demnach in einer bergigen Gegend nahe der Küstenstadt Punta Islita ab.

