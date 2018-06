Mexiko-Stadt (AFP) Erneut haben Unbekannte in Mexiko einen Lokalpolitiker ermordet. Ein Stadtrat der linken Partei PRD wurde laut Medienberichten am Samstag erstochen in seinem Haus in Calicanto im südöstlichen Bundesstaat Tabasco aufgefunden. Es ist der dritte Mord an einem PRD-Lokalpolitiker binnen drei Tagen.

