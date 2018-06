Washington (AFP) Kurz vor einer großen Silvesterparty in einem texanischen Hotel hat die Polizei in Houston dort einen Mann mit zahlreichen Waffen festgenommen. Es müsse nun geklärt werden, ob der Mann böse Absichten gehabt habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Nachricht weckte Befürchtungen vor einem ähnlichen Fall wie in Las Vegas, als ein Schütze aus einem Hotelzimmer heraus 58 Menschen erschossen hatte.

