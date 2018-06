Oklahoma City (SID) - Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben ihre Siegesserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ausgebaut. Der Meister von 2011 feierte beim 116:113 (57:63) bei Oklahoma City Thunder den vierten Sieg in Folge. Damit kletterte Dallas in der Tabelle der Western Conference auf den 12. Rang.

Nowitzki steuerte 13 Punkte und vier Rebounds bei. An seiner Seite kam der deutsche Rookie Maximilian Kleber auf sieben Punkte und fünf Rebounds. Klebers Nationalmannschaftskollege Daniel Theis erzielte beim 108:105 (61:59) seiner Boston Celtics gegen die Brooklyn Nets sechs Punkte. Die Celtics sind in der Eastern Conference Erster.

Nationalspieler Paul Zipser von den Chicago Bulls blieb beim 110:114 (63:59) bei den Washington blass. In 14 Minuten Spielzeit erzielte er keine Punkte und holte zwei Rebounds.