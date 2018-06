Mainz (AFP) Die Explosion eines Feuerwerkskörpers hat am Silvesterabend in Mainz den Airbag eines fahrenden Autos ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 30-Jährige Fahrerin des Wagens gegen 20.30 Uhr in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt unterwegs, als aus einer Gruppe heraus ein Feuerwerkskörper unter das Fahrzeug geworfen wurde.

