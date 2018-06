Los Angeles (AFP) Der neue "Star Wars"-Film hat das Jahr mit Einnahmen von mehr als einer Milliarde Dollar beschlossen. Allein in den USA spielte die achte Episode "Star Wars: Die letzten Jedi" in den drei Wochen seit ihrer Premiere 517,1 Millionen Dollar (431,6 Millionen Euro) ein, wie der Disney-Konzern am Sonntag mitteilte. Im Rest der Welt kamen den Schätzungen des Konzerns zufolge weitere 523,3 Millionen Dollar an Einnahmen zusammen.

