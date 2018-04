Berlin (AFP) Bei den anstehenden Gesprächen mit SPD und CDU über eine Regierungsbildung will die CSU einem Bericht zufolge Schwerpunkte auf die Ausweitung der Mütterrente und auf Verbesserungen bei der Pflege legen. Dies berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) unter Berufung auf eine Beschlussvorlage für die am Donnerstag beginnende Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten in Kloster Seeon.

