Auckland (SID) - Für Tennisspielerin Mona Barthel (Neumünster) hat das neue Jahr mit einer Niederlage begonnen. Die 27-Jährige unterlag in ihrem Erstrundenmatch im neuseeländischen Auckland der Amerikanerin Varvara Lepchenko in nur 72 Minuten glatt 2:6, 2:6. Damit ist die an Nummer zwei gesetzte Julia Görges die letzte verbliebene Deutsche im Turnier.

Die Weltranglisten-14. trifft in der zweiten Runde auf die 19 Jahre junge Neuseeländerin Jade Lewis oder die slowakische Qualifikantin Viktoria Kuzumova. Görges hatte zum Auftakt Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico in drei Sätzen besiegt.