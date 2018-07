Washington (AFP) Die Strafmaßnahmen gegen Nordkorea und der auf Pjöngjang ausgeübte Druck beginnen nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump eine "große Auswirkung" zu haben. Trump bezog sich am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter auf das Gesprächsangebot des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un an Südkorea. "Vielleicht ist das eine gute Nachricht, vielleicht nicht - wir werden sehen", schrieb er. Kim bezeichnete er dabei erneut als "Raketenmann" in Anspielung auf das umstrittene nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm.

