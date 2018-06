Berlin (AFP) Seit dem Regierungsbeschluss zur Kontrolle des Verbleibs exportierter Waffen aus Deutschland ist erst zweimal überprüft worden, ob die Rüstungsgüter tatsächlich an ihren Bestimmungsort gelangt sind. Dies geht aus einer AFP am Mittwoch vorliegenden Regierungsantwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linken hervor. Vorwürfe, dass für Saudi-Arabien gedachte Waffen in den Jemen gelangt seien, hätten sich bislang nicht erhärtet, heißt es in dem Text

