Freiburg (AFP) Einen im Freien ausgesetzten Säugling haben Mitarbeiter eines Krankenhauses im baden-württembergischen Waldshut am Mittwoch vor der Klinik gefunden. Das Kind sei in Tücher und einen Teppich eingewickelt gewesen und habe in einer Tragetasche auf dem Parkplatz gelegen, teilten die Polizei in Freiburg und die Staatsanwaltschaft in Waldshut-Tiengen mit. Der erst wenige Stunden alte Junge war demnach unterkühlt, ansonsten aber unverletzt.

