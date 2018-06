Paris (AFP) Menschen können einer Studie zufolge auf Fotos erkennen, ob jemand krank oder gesund ist. Im Fachmagazin "Proceedings of the Royal Society B" berichteten Wissenschaftler am Mittwoch über die Fähigkeit, Kranke schon bald nach einer Infektion anhand ihres Aussehens zu identifizieren - und somit womöglich eine Ansteckung zu vermeiden.

