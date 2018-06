Kiew (dpa) – Außenminister Sigmar Gabriel reist heute von Kiew ins Konfliktgebiet in der Ostukraine. In der Donbass-Region will er sich unter anderem mit Beobachtern der OSZE-Mission treffen, die die seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden Kämpfe zwischen ukrainischen Regierungstruppen und von pro-russischen Separatisten dokumentieren. Auch ein Gespräch mit der lokalen Bevölkerung ist geplant. Gestern war Gabriel zunächst nach Kiew geflogen, um mit seinem ukrainischen Kollegen Pawel Klimkin über den stockenden Friedensprozess im Osten des Landes und die ukrainischen Reformbemühungen zu sprechen.

